أنهارت سارة دندراوي، مقدمة برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”، من الضحك على الهواء، أثناء حديث ضيفها عن علاقة الصين بالفيروسات والتي كان اخرها فيروس نيباه والذي اثار حالة من الهلع حول العالم.

وسألت “دندراوي”، خلال الحلقة، ضيفها الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية، عن مدى صحة الارتابط بين الفيروسات والامراض بالصين وتناولهم للخفافيش.

وقد أجاب الدكتور الخشان على السؤال بالقول أنه “ليست الصين لأنها الصين بل بسبب الزحمة والناس كثيرة في اماكن صغيرة وطبائع الاكل وبعض الاشياء تنتقل عن طريق الخنازير او الخفافيش وليس شرطا ان يكون بشكل مباشر عن طريق الخفافيس فممكن أن يأكل الشخص تفاحة او فاكهة مأكولة من طريق خفاش لأن الفيروس ينتقل عن طريق اللعاب فليست الصين بحد ذاتها بل ظروف الحياة في الصين”.

وتلعثم “الخشان” أثناء محاولة تبريره تناول الصينيين لـ”الخفافيش”، لتقاطعه “دندرواي” بقولها: “يعني الصين يا دكتور ثامر”، فردَّ عليها قائلًا: “والله صح.. حاولت أصرّف لهم بس ما مشي الحال”، لتدخل المذيعة في نوبة ضحك هستيرية مع الضيف لتقول بعدها “تصرّف ايه يا دكتور استغفر الله العظيم والله هم يضحك وهم يبكي”.