أعلنت الإعلامية اللبنانية سازديل انها ستتجه الى السعودية بعد قرار السلطات الكويتية بإبعادها عن البلاد على خلفية نشرها إعلانات تخالف الآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سازديل إنها ستتوجه قريبا إلى مدينة جدة بالسعودية من أجل افتتاح فرع جديد لمراكز التجميل خاصتها هناك، مؤكدة أنها لن تستقر في جدة، مشددة في الوقت نفسه على أنها قررت الاستقرار في بلدها لبنان.

وبثت سازديل مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات قالت فيه: “الخبرية الحلوة كتير أنه قريبا جدا رح يتم افتتاح مركز سازديل في جدة، إن الله راد رح يكون عندي زيارة قريبا، ما رح استقر بجدة، لأني أنا خلاص قررت إني أعيش في لبنان، والاستقرار بالطبع رح يصير هون، ورح يصير هناك زيارات لعدد من الدول اللي فيها المراكز تبعتي”.

وكانت سازديل قد صرحت، سابقا، لصحيفة “الرأي” الكويتية أنها متزوجة من مواطن كويتي وأن قرار ابعادها سوف يتبخر بمجرد إخراجها لعقد الزواج غير انها زعمت ان زوجها خارج البلاد حاليا وقالت “عندما يعود سأخرجه وسأعود للكويت، لأن زوجي كويتي ولا يحق لهم ابعادي”.

يذكر ان “سازديل” يتم تشبيهها بـ نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، في الشكل والقوام.

وكانت قد خضعت سازديل للعديد من عمليات التجميل، ومنها البوتوكس والحشوات التجميلية وبعض تقنيات العناية بالبشرة الحديثة، ولكنها لم تكتف بتغيير ملامحها إلى ملامح كاردشيان فقط، ولكنها تشبهها أيضًا في قوامها، وكثيرًا ما تنشر صورًا قريبة من كيم كاردشيان الأصلية.