أطلت الفنانة السورية سامية الجزائري في جلسة عائلية وهي تحضّر لوجبة الشواء وذلك في أحدث ظهور لها، لاسيما وأنها لم تطل على المتابعين منذ فترة طويلة.

وجاءت الصور عائلية من منزلها وظهرت خلالها بعفوية حيث ظهرت وهي تقشر البطاطا في احدى الصور بينما كانت تقوم بالشواء في صورة اخرى.









وكانت قد فاجأت الفنانة السوريّة صباح الجزائري متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمعايدتهم بمناسبة عيد الاضحى الماضي بطريقةٍ مميّزة وإستثنائيّة حيث نشرت صورة نادرة لها تجمعها بشقيقتها سامية الجزائري المعروفة بشخصيّة “أم محمود”.