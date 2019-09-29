شاهد.. ساندي تكشف سبب ظهورها ببدلة رجالي في ختام الجونة: “خلصوا كل الفساتين”

كشفت الفنانة المصرية ساندي سبب ظهورها بإطلالة مختلفة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي حيث ارتدت بدلة رجالي.

وقالت ساندي في تصريحات لبرنامج “عرب وود”: “حبيت اعمل حاجة مختلفة كمان هم خلصوا كل الفساتين فاعمل بقى فقلت اعمل بدلة وخلاص”.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم محمد هنيدي وأحمد السقا والممثل العالمي ستيفن سيجال وهند صبري ودرة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني.