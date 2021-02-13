شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو يرصد موقف طريف تعرضت له اثناء قيامها بممارسة التمارين الرياضية في منزلها بإشراف مدربها.

وتظهر ستيفاني صليبا في الفيديو بينما مدربها يشرح لها كيفية ممارسة تمرين معين فيما كتبت على الفيديو مبينة صعوبة تمارين البيلاتس بالنسبة لها كاتبة: “ما حدا فاهم على حدا” و “بيلاتس تساوي اللغة الصينية بالنسبة لي”.

وما زاد من طرافة الموقف دخول الكلب في الصورة وقيامه بلحس وجه ستيقاني صليبا ما جعلها تعلق كاتبة “النجدة لا استطيع الحركة”.

من ناحية أخرى، عبرت ستيفاني صليبا عن رغبتها في خوض الدارما الخليجية بعد تصدر اسمها كاحدى نجمات الدراما اللبنانية وقالت في لقاء مع مجلة “سيدتي” ردا على سؤال عن هذا الموضوع: “أحب أن أكون على خارطة الأعمال الخليجية. هذا جزء من خططي الفنية. أحب الدراما الخليجية جداً وأتطلع إلى المشاركة بها.”

وعن تجربتها مع الممثل السوري عابد فهد في مسلسلي “دقيقة صمت” و”الساحر” قالت ستيفاني صليبا “كانتا تجربتين جميلتين جداً. وفي المرحلة القادمة هناك تجارب أخرى ستجمعنا سوياً بالتأكيد. ولا أنكر أن تجاربي معه كانت من المحطات الدرامية التي تركت بصمة في مهنتي. وأسعد أنني خضت معه هاتين التجربتين.”.