شاهد .. سخرية إليسا وسيرين عبد النور من وزير الصحة اللبناني

خرج ” حمد حسن ” وزير الصحة اللبناني بتصريحات حول انتشار فيروس كورونا المستجد حرص فيه على طمأنة المواطنين بعبارة ” لا داعي للهلع ” على الرغم من إعلان الجهات المسئولة في لبنان عن انتشار فيروس كورونا وظهور إصابات جديدة .
الأمر الذي دفع كلا من الفنانتين اللبنانتين ” إليسا ” و ” سيرين عبد النور ” إلى الهجوم عليه والسخرية منه .
فكتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم لأنو ما كنا وصلنا لهون .. لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع ” .
وتابعت : ” الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد .. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض ” .
أما سيرين عبد النور فاستخدمت تصريحه ” لا داعي للهلع “وكتبت عبر حسابها على موقع تويتر ساخرة : ” الوزير : لا داعي للهلع .. الهلع : لا داعي للوزير .. لا داعي للهلع ” .
لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع. الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد. نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض
— Elissa (@elissakh) March 6, 2020
الوزير : لا داعي للهلع
الهلع : لا داعي للوزير #لا_داعي_للهلع #coronavirus
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 6, 2020