علقت الاعلامية الكويتية مي العيدان بسخرية لاذعة على ظهور مواطنتها وزميلتها الاعلامية حليمة بولند بالحجاب بعد الحملة الاخيرة لوزارة الداخلية الكويتية على تجاوز الاداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ظهرت مي العيدان في فيديو جديد، نشرته عبر احد حساباها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقول “شفتوا تسمعون كلامي قلت لكم اعطوا حليمة اسبوع عشرة ايام تتحجب وقد صدقت رؤيا مي العيدان”.

واضافت “انا صراحة اللي موتني ضحكني قبل هبة وزارة الداخلية كان سناب حليمة فوق الـ 21 سنة الحين تحول بقدرة قادر سناب للاطفال صار سناب نحن والورعان”.

وكانت حليمة بولند قد نشرت صورا جديدة لها عبر حسابها على “سناب شات” ظهرت فيها وهي تضع الحجاب على رأسها وعلقت كاتبة: “ادري كلكم ناطرين هاللوك” وتابعت “الحجاب هو حجاب القلب والاخلاق وليس حجاب الرأس فقط”.

يذكر ان الاطلالة الاخيرة لـ حليمة بولند، والمعروفة بإطلالاتها الجريئة والمثيرة للجدل، بالحجاب جاءت بعد قيام وزارة الداخلية الكويتية بتوقيف عدد من الفاشينيستات لنشرهن محتوى خادش للحياء للعام.