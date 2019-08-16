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شاهد.. سخرية من اطلالة جو رعد في السعودية

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جو رعد في السعودية

جو رعد في السعودية

نشر الفنان اللبناني جو رعد صورة من اطلالته في احدى الحفلات التي احياها في السعودية مؤخرا.

وقد علق جو رعد على الصورة قائلا: “كان عيد مميز قضيته بين اهلي واحبابي في السعودية انشا الله كون قدمتلكم الفرح متل ما فرحتوني بحسن ضيافتكم وكرمكم🇸🇦♥️”.

غير ان جو رعد تعرض للسخرية بسبب اطلالته الغريبة واتهمه البعض بانه يقلد الفنان المصري شعبان عبدالرحيم.

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كان عيد مميز قضيته بين اهلي واحبابي في #السعودية انشا الله كون قدمتلكم الفرح متل ما فرحتوني بحسن ضيافتكم وكرمكم🇸🇦♥️

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فقد علقت احد متابعات جو رعد على الصورة قائلا: “عزيزي چو لماذا تقلد الفنان شعبان عبد الرحيم ؟؟ نريد ذوقك و ستايلك الخاص كما عودتنا في السابق 💋” فيما قال اخر “لك مشاااااان الله شو لابس لك مو طبيعي 🤣🤣🤣” وقال اخر “شعبولا لبنان”.

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