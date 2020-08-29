هاجم الفنان المصري سعد الصغير مواطنه السيناريست والكاتب مدحت العدل واتهمه بالتنمر عليه بسبب أغنية “بحبك يا حمار”.

وقال سعد الصغير في فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام : عيب لما دكتور يتكلم كدا و يتنمر علي الغلابة ، وهل الغلابة مينفعش يشجعوا كورة زي الناس الطبيعية ، بتعايرني عشان غلبان، انا راجل بسيط و تعليمي علي قدي اه بس أبويا علمني احسن من إللى خد شهادة وبقا دكتور وبيخبط في الغلابة.

وأضاف سعد الصغير: انت متفهم حاجة في الكورة ولا الاهلي و اخرك لعيبة الزمالك و ياريت تبعد عن تحليل في الكورة، نصف فرقة الزمالك عملهم افراحهم وعمري مغلط فيهم وبيحبوني.

وكان سعد الصغير قد تصدر تريند تويتر في مصر حيث شن عدد من الناشطين هجومًا على مدحت العدل، بعد سلسلة من تغريداته التي هاجم فيها النادي الأهلي ومشجعيه، الذي وصفهم بأنهم طبقة من العوام في مصر، وأن مشجعي ناديه (الزمالك) هم صفوة من المثقفين والمفكرين في المجتمع.

وامتد هجوم مدحت العدل، على جمهور الأهلي بأنه قام بالسخرية من سعد الصغير، واعتبره أنه رمز لمشجعي الأهلي، ساخرًا من بساطة تفكيره، وقلة وثقافته ومعرفته. وقال مدحت العدل، في تغريدته المثيرة للجدل: «الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم».

الجمهور اللي منه نجيب محفوظ وأحمد زويل ومجدي يعقوب ومثقفي وفناني مصر مش حيعرفوا فاوست وصاحب أغنية ( بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية حيعرفه .. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم — MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) August 27, 2020

ورد مدحت العدل، على حالة الهجوم، بتغريدة مؤخرًا، كتب فيها: «أنا أرد علي تغريدة تتهم جمهور الزمالك بالجهل فقارنت مقارنة معروفة ..لا أتهمت ولا تنمرت ولا قلت علي أحد ما ليس فيه ..وهل من يتنمر علي شيكا لمدة ٢٠ عامًا بسفالة منقطعة النظير وعنصرية وقحة يتهم أحدًا بالتنمر لمجرد سرد وقائع أم تغطية علي فشل وهزيمة ؟».