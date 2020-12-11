تواصل الفنانة شمس الكويتية نشر مقاطع فيديو من جولتها التي تقوم بها في مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية حيث تشارك متابعيها النشاطات التي تقوم بها.

وقد نشرت شمس، مقطع فيديو، عبر حسابها على “سناب شان”، ظهر فيه احدهم وهو يشيد بها قائلا “عندما يجتمع الثقافة والاحترام والادب والفن والذوق هي شمس” واضاف “فعلا انت شمس اسم على مسمى هذه حقيقة”.

كما نشرت شمس مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث في احد المجالس وتشيد بالانفتاح الذي تعيشه السعودية حاليا مؤكدة انها اصبحت ترى نفسها في هذا المجتمع.

وقالت شمس الكوينية: “ما كنت اجد نفسي هنا على الرغم اني انا بالاصل من هنا ولكن من بعد اللي حصل الان الحمدلله مع رؤية 2030 والاهتمامات التي اولاها الملك الله يطول عمره وولي عهده للانفتاح”.

واستدركت شمس قائلة “على فكرة هو ما حاصل انفتاح براة الكوكب مو حاصل انفتاح زي اوروبا وامريكا هو الطبيعي العائلي”.

@shamsofficial

كنا تحت تأثير فكر مريض يحاول تفكيك المجتمع والسيطرة عليه!

أي نعم فيه عوائل مازال بعض أفرادها متأثرين بذاك الفكر لأنهم عالغالب كبروا وتغذوا على تلك الأفكار منذ شبابهم فصعب تتغير نظرتهم بسهولة،

لكن هذا مايغير من حقيقة ان المملكة تجاوزت هالمرحلة ومازالت تتقدم للأفضل https://t.co/ICFXrPqs1t pic.twitter.com/CBvEJ5r9Ke — إيڤانكا (@im369) December 11, 2020

وعن الفترة الماضية، قالت شمس: “زي ما قال سمو الامير كنا مختطفين من فكر معين كان هو يسوق لهذا الشيء والدليل لما صار الانفتاح وساقت المرأة سيارة وطلعت في المجتمع لا في حد تحرش بيها ولا حد سوى”.