تحدث الفنان الكويتي سعود بوشهري عن تفاصيل صادمة حول التشوهات التي اصابته في وجهه خلال الفترة الماضية وما سببه ذلك من غيابه عن المشاركة في أي أعمال درامية وكذلك غيابه عن وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف سعود بوشهري، خلال استضافته في برنامج “سكوب” مع الاعلامية مي العيدان، ما حصل معه بأنه “شيء غريب واتعبه نفسيا ومرضيا” وأردف “في ناس تعتقد ان في حب طلع او احمرار لكن كان شيء اكبر من كده وايد” متحدثا عن الم كان يمنعه من النوم.

وأكد سعود أنه لا يحب أن يشتكي ضعفه او مرضه أمام الناس وأنه يفضل ان يظهر بشكل قوي ولكنه اضطر للظهور بعد الكلام عن اعتزاله.

واضاف سعود انه تلقى عروض مالية من قنوات تلفزيونية للكلام عن تفاصيل مرضه ولكنه رفض وقال “لا أريد ان أتاجر بصحتي واصير ترند ف يالسوشيال ميديا على اساس اني اقول فلانة وعلتانة وهذه قالت وارد عليها وهي ترد علي”.

وأكد سعود أنه يرفض الكشف عن اسم الفنانة المشهورة التي اتهمها بأنها السبب فيما حصل له بسبب الحسد بعد ان تحدثت عن بشرة وجهه وأنها صافية ولا تحتاج الى ماكياج وقال “أنا وقفت هذا الموضوع وقلت لهم ما حد يكلمني اي صحفي او محطة تلفزيونية تتكلمني ما حرد عليها وأي شخص لن يحترم الخصوصية التي أنا فيها لن أحترمه وقفلت على هذا الموضوع من ثاني يوم”.

وكان سعود بوشهري قد سبق وان نشر مقطع فيديو أثناء اصابته تحدث خلاله عن اصابته وعن الحسد.