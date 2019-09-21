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شاهد.. سقوط مؤلم لفنانة مغربية أثناء تكريمها في مهرجان الجونة

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نسرين الراضي

نسرين الراضي

تعرضت الفنانة المغربية نسرين الراضي، إلى سقوط مؤلم وضعها في مقف محرج أثناء صعودها مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وكانت الفنانة في طريقها إلى المسرح لتكريمها؛ إلا أنها تعثرت؛ بسبب القفطان المغربي؛ الذي ارتدته وسقطت بشكل مؤلم على الأرض.
وسلّم النجم المصري العالميّ مينا مسعود، نسرين الراضي جائزة مؤسّسته الخيريّة ” EDA ” ، وهي مؤسّسة خيريّة غير هادفة للربح، والتي تهدف أسسها لمساعدة الفنانين من جنسيّات مختلفة، وذلك عن فيلمها ” آدم ” ، والذى يحكى قصّة 3 سيّدات من شمال أفريقيا.

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