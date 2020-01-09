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شاهد.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها مع فرسانها الأربعة

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Sulaf Fawakherji

سلاف فواخرجي مع فرسانها الأربعة

نشرت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ صورة مع عائلتها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحتفل فيها بعيد ميلاد زوجها المخرج وائل رمضان.Sulaf Fawakherji
وعلّقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: “فرساني الاربعة وانا كل سنة وانت متل ما انت وائل … الكريم والشهم والعفوي واللي عطاؤه مالو حدود … واللي بيعرفه عن قريب بيعرف شو عم قول … Sulaf Fawakherjiدايما همك تفرحنا وتسعى من قلبك لترضينا كلنا … يارب اقدر ونقدر نردلك شوي من الفرح اللي بتخلقه بقلوبنا … الحب هو نقطة البداية … بس الامتنان هو الطريق لتبقى البداية وتستمر … وانا ممتنة الك وائل”.
Sulaf Fawakherji
الجدير ذكره أن سلاف تنتظر عرض مسلسلها “خط ساخن” الذي تم تأجيل عرضه عدة مرات، وتؤدي بطولته الى جانب حسين فهمي ونضال الشافعي وصلاح عبد الله، تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح.Sulaf Fawakherji

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