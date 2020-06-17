نشرت الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” من احتفالها بعيد ميلاد نجلها الأكبر ” حمزة ” العشرين والذي وافق يوم أمس الثلاثاء .

وظهرت سلاف فواخرجي في الصور برفقة والدها وزوجها وإبنها الأصغر .

وكتبت في تعليقها عليها : ” حدث في دمشق في مثل هذا اليوم في مشفى القديس لويس في الغرفة رقم 33 وتحت صورة السيدة مريم عليها السلام أن الله قد حقق لي حلما بل هوسا لشدة حبي وتعلقي به منذ الطفولة خشيت أن لا يحصل يوم ” .

وتابعت : ” في مثل هذا اليوم في صباح الجمعة 16 حزيران/ يونيو من عام 2000 .. أتم الله نعمته عليّ وخلق لي روحا من روحي ونورا مني لعيني وكان الحمزة حلما وحقيقة ” .

وأضافت سلاف فواخرجي : ” إبني وأخي وصديقي وأبي الصغير الذي يمنحني القوة والحكمة أكثر مما أمنحه أنا .. أحبك ثم أحبك ثم أحبك وأحبك وبعدها أحبك ” .