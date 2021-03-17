توفيت، اليوم الأربعاء 17 مارس/ آذار، الفنانة الجزائرية ريم غزالي، في العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك بعد معاناتها مع المرض، حسبما أعلنته شقيقتها سلمى التي شاركت بالنسخة الثانية من برنامج ستار أكاديمي.

ونعت سلمى غزالي شقيقتها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت بالحجاب والدمع يملأ وجهها قائلة: “منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم”.

وأضافت سلمى زوجة الفنان الأردني الفنان بشار الغزاوي: “ما فارقتني الإبتسامة لأنو أعرف أنو الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، أدعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة”.

وتابعت سلمى غزالي: “ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله”، وكانت نشرت الفيديو تحت تعليق ” انا لله وانا اليه لراجعون.. الله يرحمك يا غزالة الجزائر”.

كما كتب زوج الفنانة الشابة على صفحته في موقع فيسبوك: “ربي يرحمك يا مرتي لعزيزة ان شاء الله من أهل الجنة”.

وأعلنت الراحلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.