شاهد… سماح انور عن زواجها من سمير صبري: “كنت اتمنى”

تحدثت سماح أنور عن حياتها الزوجية والعاطفية، إذ كشفت أنها تزوجت مرة واحدة فقط، وأنجبت ابنها آدهم، لكن زوجها توفي بعد ذلك، ولم تكرر التجربة مرة آخرى، وفضلت أن تعيش لتربية ابنها.

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ونفت الفنانة سماح أنور ما تردد حول زواجها من فنان مشهور- دون أن تكشف عن اسمه- وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “واحد من الناس” تقديم عمرو الليثي، مشيرة إلى أن كل ما تردد حول ذلك الأمر فهو مجرد شائعات.

وحينما جاء الحديث عن شائعة زواجها من سمير صبري، تحدثت بصراحة كبيرة وقالت: “كنت اتمنى” ولكنها بررت عدم زواجهما بالقول انه لم يكن هناك فرصة متابعة “احنا عمرنا ما تكلمنا في الحاجات دي على فكرة وعمرنا ما قلنا لبعض كلام حب ولا حاجات من دي”.

واضافت “انا رأيي الذي بيننا لازم يبقاله اسم بس مش الحب ومش الزواج والذي بيننا ليس له شكل اجتماعي او جسدي”.