شاهد.. سما المصري ترقص وتغني في مسيرة للمثليين !

أثارت الفنانة والراقصة المصرية سما المصري جدلًا واسعًا عقب مشاركتها في مسيرة للمثليين بهولندا.

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ونشرت سما المصري عبر حسابها على انستغرام مقطع فيديو لمسيرة لما يعرف بمجتمع ”الميم“ بشوارع هولندا.

وكشفت سما المصري من خلال تعليقها في الفيديو انها شاركت في المسيرة دون علمها انها للمثليين حيث قالت: “اذ فجاه وانا ماشيه كده في شوارع هولندا لقيت زفه كده شبه زفه العروسه عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي ذي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح باه.”.

وتابعت: “وبعد كده اكتشف ياساده انها مسيره للمثليين واتصدمت وحسيت قد ايه انا جاموسه بس الحمد لله مامشتش وراهم قعدت اصور بس”.