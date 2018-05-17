شاهد.. سما المصري تعلن تأجيل برنامجها الديني.. والسبب!

اعلنت الفنانة ​سما المصري​ عن قرارها بتأجيل برنامجها الديني “​أهل العلم​” الذي كان سيعرض في شهر رمضان، من خلال فيديو نشرته على يوتيوب، معللة ذلك بان معظم علماء الدين الذي تواصل معهم فريق الاعداد رفضوا الظهور في هذا البرنامج، واصفينها بالفتنة،



وبالتالي تم تأجيل عرضه الى بعد الموسم الرمضاني.

كما وجّهت المصري رسالة لأصدقائها قالت فيها انها لا ترغب ان تستقبل اي مكالمات هاتفيّة من احد، بسبب حالتها السيئة بشأن ما حصل معها، ورجت الاكتفاء فقط برسائل على برنامج “الواتساب”.

وختمت بمعايدة للجمهور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.