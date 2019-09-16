شاهد… سما المصري تنشر فيديو لـ محمد علي: “بتتكلم عن الجيش ياوسخ وانت مقضيها؟”

هاجمت الفنانة سما المصري الفنان والمقاول محمد علي مرة جديدة عبر حسابها على انستغرام.

ونشرت سما المصري فقطع فيديو لمحمد علي مع احدى الفتيات التي كانت تقول له “بحبك” بلغة عربية ثقيلة.

وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “الله الله…وبتتكلم عن الجيش ياوسخ وانت مقضيها؟؟….ادي النضال الثوري ولا بلاش”.

وتابعت سما المصري قائلة: “هو بيناضل هناك وبيدعو لثوره في مصر هنا…ايوه كده ياأخي دلع نفسك اومال….باه انت تتدلع هناك وتولعها حريقه هنا ياابن الملوحه؟”.

وكان محمد علي قد دعا المصريين في اخر فيديو له الى التظاهر يوم الجمعة المقبل ان لم يستجب الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقدم استقالته.