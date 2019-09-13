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شاهد.. سما المصري عن محمد علي ووائل غنيم: “ردح نسوان”

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سما المصري

شنت الراقصة سما المصرى هجوما عنيفا ضد المقاول والممثل محمد على الهارب في إسبانيا، ووائل غنيم الناشط السياسى، وذلك خلال فيديو نشرته سما المصرى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سما المصرى فى الفيديو: ” أول ما ابتديت اشوف فيديوهات محمد علي ووائل غنيم قرفت اتفرج، حسيت أنهم داخلين ردح نسوان”.

وتابعت سما المصري قائلة: “أول مرة أشوف رجالة بتردح كدة لبعض .. أنا اسفة لكلمة رجالة طبعا بس حسيت إن فيه “ردح” نسوان شغال والضحية هو الناس والبلد.. أنا نفسى لما اتخانقت مع ريهام سعيد مردحناش لبعض كدة”.

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