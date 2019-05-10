شاهد.. سما المصري لـ احمد سعد: “عيب” ولريهام سعيد: “انت شاطرة تمثلي على الناس”

انتقدت الفنانة سما المصري التصريح الاخير للفنان احمد سعد والذي قال فيه انه تزوج من الفنانة ريم البارودي لمدة ستة ايام.

وقالت سما المصري في فيديو: “لا عيب يا احمد انت احسن من كدة وانت اكرم من كدة وانت اخلاقك اعلى من كده ما ينفعش تطلع وتقول عى واحدة ست اني انا اتجوزتها اسبوع مهما كانت الناس حتظن ظن مش حلو”.

كما هاجمت سما المصري الاعلامية ريهام سعيد وذلك على خلفية الخلاف الاخير بينها وبين الممثلة ايتن عامر.

وقالت سما موجهة كلامها لريهام سعيد “اتعدلي يا بنت انت حتمثلي هي ايتن عملت فيك حاجة انت شاطرة في التمثيل موت موت على الشاشة استاذة تمثيل على الشاشة مش في مسلسلات لا في البرامج”.