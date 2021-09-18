حلت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضيفة على برنامج “أبلة فاهيتا” لايف من الدوبلكس على قناة ON، الجمعة.

في بداية الحلقة، سألت “فاهيتا” حول سبب كثرة زيجات سمية الخشاب إذ أنها تزوجت 5 مرات، فردت: “عادي إيه المشكلة مش جواز في الحلال وطلاق في الحلال”.

وفي فقرة “سؤال وعقاب”، رفضت سمية الخشاب الاجابة على سؤال حول تاريخ ميلادها واختارت العقاب لذي كان الرقص خليجي.

وبالفعل فقد ارتدت سمية الخشاب عباءة وادت وصلة رقص على انغام اغنية “انا الشاكي” للفنان الاماراتي حسين الجسمي.

وقد اثارت رقصة سمية الخشاب السخرية بين المتابعين حيث جاءت ابعض التعليقات على الشكل التالي: “ده مش رقص خليجي ده رقص واحده بتخرج جن انا كنت مستنيه الفرخه تتدبح” و “رقصها غلط من قال ان ذا رقص خليجي ” و “لا رقص خليجي و لا بلدي ”.