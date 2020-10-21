شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب، متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص في عيد ميلادها على نغمات أغنية “عدى الكلام”، للفنان المغربي سعد لمجرد.

“وعلقت سمية الخشاب، على الفيديو كاتبة: “عيد ميلاد سعيد لي.. يوم مميز 20/10/2020، أنا ممتنة وفخورة بكل سنة مرت عليا، وعايزة أشكركم على كل رسايلكم ومعايدتكم الحلوة يا أحلى جمهور ف الدنيا”،

وتلقت العديد من تهاني متابعيها بعيد ميلادها والذين تمنوا لها عاما سعيدا مليئا بالنجاحات.

من ناحية أخرى، تتعاون سمية الخشاب، مع عصام كاريكا، في عمل فني جديد أعلنا عنه مؤخرًا، من المقرر طرحه في العام المقبل 2021.