شاركت النجمة المغربية “سميرة سعيد” جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” فيديو وهي ترقص مع ابنها الوحيد شادي. وقد ظهرت سميرة بإطلالة شبابية وحيوية واضفت علي الاجواء كثير من الإيجابية والمرح .

و كتبت تعليقًا علي هذا الفيديو : “دايما وجودك جنبي بيديني القوة، لحظات من السعادة والفرح مع الحب، من كواليس تصوير أوبريت أنت أقوي”.

،حيث أن الفيديو من كواليس تصوير أوبريت “أنت أقوى” من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويشارك في غنائه نخبة من ألمع النجوم، من بينهم محمد منير وتامر حسنى وصابر الرباعي ووائل جسار ووكارول سماحة، وتم تصوير الكليب الخاص به في الجونة، ومن المقرر إطلاقه أواخر الأسبوع الجاري .

ويُذكر أن شادي النابلسي ابن النجمة يبلغ من العمر 25 عاماً، حيث لفت الأنظار بوسامته الشديدة وحبه لممارسة الرياضة، حيث تجمعه العديد من اللقطات العفوية بوالدته بشكل منتظم وهما يمارسان الرياضة معاً بشكل منتظم.

وكانت النجمة المغربية المقيمة في مصر قد أنجبت ابنها الوحيد من زوجها الثاني رجل الأعمال “مصطفى النابلسي”، وذلك بعد طلاقها من زوجها الأول المخرج هاني مهنى.