شهدت جنازة الفنان المصري الراحل محمود ياسين حالات بكاء وانهيار لزوجته وابنته كما أصيبت الفنانة المصرية سهير رمزي بحالة اغماء.

فقد أصيبت الفنانة سهير رمزي، بحالة انهيار شديدة، خلال مشاركتها في مراسم دفن جثمان الفنان محمود ياسين، بمقابر الأسرة في طريق الفيوم.

وفقدت سهير رمزي وعيها، بشكلٍ مفاجئ، بعد دخولها في حالة بكاء شديدة، تأثرًا بوفاة “صديق عمرها” الفنان محمد ياسين، إذ تعاونا في أعمال فنية عدّة.







وكانت قد شهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن في مقدمتهم أسرته حيث تواجدت زوجته الفنانة ” شهيرة ” ونجله الفنان ” عمرو محمود ياسين ” وإبنته الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” وزوجها الفنان ” محمد رياض ” كما حضر كلا من الفنانين لبلبة وميرفت أمين وحسين فهمي ويسرا وعزت العلايلي ورشوان توفيق وخالد النبوي وأحمد السقا وأشرف زكي ونادية الجندي ومحمود حميدة وغيرهم .

يذكر أن الفنان محمود ياسين رحل عن عالمنا صباح يوم أمس الأربعاء عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض .















