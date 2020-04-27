اعترفت الفنانة المصرية سهير رمزى بندمها لأنها لم تنجب اطفال خاصة بعد رحيل والدتها مؤكدة انها تركت فراغا كبيرا في حياتها.

وقالت سهير رمزي خلال حوارها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” على فضائية “القاهرة والناس، ردا على سؤال ان كانت نادمة على اجهاضها ثلاث مراة: “اكيد الشغل والوقت والشهرة والنجومية بتاخدك بس في لحظة بتجي بقى وبتحسي لازم يكون في جنبي حد”.

انا حاسة اني ربنا حيكرمني واجيلك برضو واقعد معاك يا رب تكوني في الجنة ونعيمها سهير رمزي

وتابعت سهير رمزي انها أدركت ندمها بعد رحيل والدتها، وقالت باكية أنها تفتقد حضنها وقالت “كنت انا بنتها البايبي اللي تأكلها وتشربها وتنيمها ولما كبرت انا عملت ده وحليت مكانها في ده “.

وتابعت سهير رمزي: “وحشتيني يا ماما اوي اوي وانا حاسة اني ربنا حيكرمني واجيلك برضو واقعد معاك يا رب تكوني في الجنة ونعيمها”.