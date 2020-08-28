حلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة على الاعلامي اللبناني هشام حداد في حلقة الامس من برنامج “راحت علينا” الذي يقدمه على شاشة تلفزيون لنا السورية حيث تطرقت لعدد من المواضيع الفنية والشخصية.

وخلال الحلقة، وجه هشام حداد سؤالا على سوزان نجم الدين عن رأيها في ردة الفعل على مشهد تقبيل قدم الفنانة أمل عرفة في مسلسل “شارع شيكاغو” لترد عليه ان المشهد عادي خاصة اذا كان في السياق الدرامي للمسلسل.

بعدها وجه هشام حداد سؤالا اخر قائلا: “شي مرة حدا بسلك اجرك” لترد عليه ضاحكة “كتار” ما اثار استغرابه من جرأتها فسألها “منحكي تمثيل او حقيقة” فأجابت “هيك وهيك”.

غير ان سوزان نجم الدين تراجعت مع اصراره على معرفة المزيد من التفاصيل لترد انها لا تقصد التقبيل بشكل مادي بل استعارة وان الكثيرين ترجوها كلي تكون على علاقة معهم.