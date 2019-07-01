شاهد.. سوسن بدر بإطلالة جديدة ومختلفة مع حفيديها

نشرت الممثلة المصرية ​سوسن بدر​ لأول مرة صورة جمعتها مع حفيديها “ملك ويوسف” وعلقت عليها قائلة: “احفادى ملك ويوسف فى طريقنا للأردن إن شاء الله”.

وكانت قد انتشرت صورة جديدة لسوسن بدر بإطلالة جديدة ومختلفة، إذ ظهرت بشعر قصير للغاية.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> احفادي ملك و يوسف في طريقنا الي الاردن انشاءالله ❤️❤️❤️ A post shared by Sawsan Badr (@sawsanbadrofficial) on Jun 29, 2019 at 3:34am PDT

وتباينت ردود الأفعال على تسريحة شعرها الجديدة حيث أشاد البعض بها ولكنّ طالبتها الأغلبية بالرجوع عن هذه الإطلالة.

الجدير بالذكر أنّ المخرج عمرو سلامة، نشر صورة تجمعه بالممثلة سوسن بدر، وهي ترتدي ملابس كليوباترا، من كواليس تصوير إحدى الإعلانات.

سوسن بدر كانت قد حققت نجاحا كبيرا في دور والدة دينا الشربيني خلال شهر رمضان 2019 في مسلسل زي الشمس.