شاركت المذيعة والفنانة الأردنية المقيمة في الكويت سوسن هارون مقطفع فيديو جديد مع متابعيها تحدثت فيه عن محاولة احد الشباب التقرب منها بطريقة وصفتها بالغريبة.

وقالت سوسن هارون: “عندي شخص “عندي شخص عالواساب صرلها تقريبا شي عشرة ايام يرسل لي دعاء بالصبح ودعاء بالليل ولا اي شيء ثاني واليوم ارسل لي دعاء الصبح وارسل عنوان سنابه وقال هذا سنابي الجديد القديم تهكر” ثم انفعلت وقالت “شلون تجيكم هالافكار شلون بس علموني”.

واضافت سوسن هارون: “خلوني اريحكم واختصر عليكم كل الامور انا بنت عيني مليانة ما حد يطوش لي شي عيني مليانة”.

وكانت سوسن هارون قد اثارت الجدل، منذ فترة، بعد ان استعرضت جسدها في مقطع فيديو مؤكدة أن وزنها مثالي من وجهة نظرها وليست سمينة، بعدما وصف وزنها وجسمها بأنه ملظلظ، فقالت في مقطع الفيديو عند حديثها على جسمها: “هذا الوزن يقولون عنه ملظلظ مو بطة”.

وسوسن هارون هي فنانة ومذيعة من أصل فلسطيني تحمل الجنسية الأردنية، ولدت وعاشت في الكويت، بدأت مشوارها عام 2006 على قناة الرأي في برنامج استوديو الأطفال، وفي عام 2008 انتقلت إلى قناة فنون.

وقدمت سوسن خلال مسيرتها الإعلامية العديد من البرامج، لتتجه بعدها إلى التمثيل، بدأت من المسرح وانتقلت إلى الدراما التلفزيونية وشاركت في عدد من الأعمال أبرزها: “قررمش”، “عشرة عمر”، “حلفت عمري”، “لهفة الخاطر” والعديد من الأعمال الأخرى.