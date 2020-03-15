شاهد.. سيرين عبدالنور تخضع للتعقيم: “بليز ما تضحكوا عليي”

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو يظهر الاجراءات الاحترازية التي يخضعون لها قبل دخول الاستديو للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت سيرين عبدالنور في الفيديو، وهي تضع كمامة وترتدي قفازات، بينما كان احد الاشخاص يقوم برشها بهدف التعقيم.

وعلقت سيرين عبدالنور على الفيديو كاتبة: “بليز ما تضحكو عليي بس هيك منفوت على التصوير 😷” مع هاشتاغ مسلسل دانتيل ورمضان 2020.

وقد تفاعل عدد كبير من متابعي سيرين عبدالنور مع الفيديو متمنين لها السلامة حيث جاءت معظم التعليقات على الشكل التالي: “ربنا يحميكي يا جميله ويبعد عننا الوباء جميعا” و “بالعكس برافو👏👏”.