شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها على احد مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس برنامج “أنت مين”، The Masked Singer, وذلك قبيل الحلقة الثانية التي اذيعت مساء امس الأربعاء على شاشة “أم بي سي”.

واعربت سيرين عبدالنور، في بداية الفيديو، عن حماسها لتصوير الحلقة قائلة “المشتركين لحيجننونا لنعرف مين هن ولأن انتم مشاهدينا احلى جمهور في العالم” قبل ان تستطلع رأي زملائها في لجنة التحكيم الفنانين السوري قصي خولي، والمصري حسن الرداد والسعودي مهند الحمدي.

والطريف ان سيرين فاجأت مهند الحمدي الذي بدا انه منشغلا في أمر ما لتعلق ضاحكة: “بغير عالم بتضل”.

وتتمحور فكرة برنامج The Masked Singer بارتداء الممثلين والمطربين من جميع انحاء العالم لملابس تنكرية لا تظهر ملامحهم نهائيا وعلي الجمهور بأن يكشف هوية هؤلاء إضافة إلى أن اللجنة المكونة من أربعة أشخاص من المفترض أن تكشفهم هي الأخرى، ويشارك جمهور المنزل المحققين في كشف هوية من يرتدون الأقنعة من الفنانين والذين لم يتم كشفهم إلى الآن بخلاف معرفة الضيف الوحيد وهو الفنان ظافر العابدين.