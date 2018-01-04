شاهد.. سيرين عبدالنور تكشف عن جنس مولودها.. وما الاسم الذي اختارته! فن

مواضيع مختارة

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن جنس مولودها للمرة الأولى الذي تنتظره خلال الفترة المقبلة من زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة.

سيرين عبدالنور، قالت خلال مشاركتها في برنامج «منا وجر»، والمذاع عبر فضائية mtv مع الإعلامي بيار رباط: «إنها تنتظر ولد، و اختارت له اسم “كريستيانو»، وهو الاسم الذي حاز على اعجاب جمهورها.

وكان البرنامج قد دشن «هاشتاج»، عبر موقع «تويتر»، للتكهن بنوع مولود سيرين عبدالنور، ووضع هدية للرابح الأول وكذلك لأفضل تغريدة في الهاشتاج.

يذكر أن مولود سيرين عبدالنور، هو الثاني لها بعد ابنتها الوحيدة «تاليا» التي انجبتها في يونيه عام 2011.