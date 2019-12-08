شاهد… سيرين عبد النور تخطف الانظار بإطلالة ساحرة في دبي

خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الانظار خلال مشاركتها في مهرجان الأفلام القصيرة المقام في دبي بإطلالة ساحرة.

وشاركت سيرين عبد النور متابعيها بصور وفيديو من اطلالتها حيث ظهرت بفستان طويل مكشوف الصدر و الذراعين باللون الأزرق الملوكي من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

و تأتي مشاركة سيرين عبد النور في فعاليات مهرجان السرد الابداعي الخامس في دبي بمشاركة مجموعة mbc في الجامعة الامريكية في دبي و الذي يستمر من 7 إلى 10 ديسمبر الحالي.