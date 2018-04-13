شاهد.. شاب يسرق بنكا لإثارة إعجاب تايلور سويفت

يبدو أن هوس المعجبين بالمغنية الأمريكية تايلور سويفت لا يتوقف، فبعد مرور أيام فقط على صدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على أحدهم بسبب تهديده للمغنية بالقتل، نفذ شخصا آخر عملية سرقة بنك في محاولة منها لإثارة إعجابها.

أفادت مجلة Yahoo، بأن رجلا يدعى بروس رولي يبلغ من العمر 26 عاما نفذ عملية سرقة لبنك في أنسونيا بولاية كونيتيكت الأمريكية ثم انتقل إلى رود أيلاند و سعيا منه لإثارة إعجاب توجه رولي إلى منزل تايلور سويفت وأخذ بعض النقود التي سرقها وقذفها فوق سياج منزلها على شاطئ رود أيلاند.

وفي طريق العودة حدثت مطاردة بينه وبين الشرطة انتهت على حدود كونيتيكت، ووفقا لتقارير الشرطة أعترف رولي بأنه كان يحاول اثارة إعجاب سويفت عن طريق سرقة البنك، وأنه نفذ عملية السرقة دون سلاح أو تهديد.

وجهت اتهامات لـ رولي بالسرقة والسطو المسلح على منزل المغنية الأمريكية ولا يزال في عهدة الشرطة حتى مثوله أمام المحكمة يوم 8 مايو.

ولم تعلق تايلور سويفت على تلك الحادثة لكنها كانت هدفا للمعجبين منذ فترة طويلا، إذ حاول أحد المعجبين مؤخرا تسلق جدار منزلها في بيفرلي هيلز ولم تكن متواجده وقتها بالمنزل، وتم اعتقاله وتوجيه اتهامات له بالتعدي على ممتلكات الغير ورفض مغادرة الممتلكات الخاصة.