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شاهد.. شاعر عراقي يُحرج لجين عمران ويتغزل بها شعراً!

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لجين عمران

لجين عمران

احرج الشاعر العراقي عباس جيجان الإعلامية السعودية لجين عمران بتغزله بها بقصيدة شعرية، وذلك من خلال ظهوره في برنامج “أمير الشعراء” التي تقوم الأخيرة بتقديمه.

وبدأ الشاعر العراقي كلماته بامتداح جمال لجين عمران مؤكداً ضمن كلماته أنه كعراقي يريد التواصل معها كشاعر وإعلامية لينال تصفيقاً حاداً بسبب ترتيبه للكلمات بشكل لطيف محبب، لكن الإعلامية السعودية انتابتها حالة من الخجل ودخل في موجة من الضحك حاولت كتمها بكل ما تستطيع حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم فقرتها بعيداً عن التوتر خاصة بعد أن أعلن الشاعر عن حبه لها: “خلي اللي يقول يقول.. عراقي يحب سعودية”.

لكن الشاعر عباس جيجان تدارك الأمر وأعلن للجمهور أن أبيات قصيدته مجرد شعر ارتجال، وما يجمعه بالإعلامية السعودية مجرد صداقة.

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