تعرضت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري لحادث ارتطام رأسها بالحاجز الزجاجي خلال قضائها وقت الترفيه في إحدى ساحات التزلج بأميركا.

وقد شكرت شام كل من اطمأن عليها بعد سقوطها خلال تزلجها على الجليد بالولايات المتحدة الأميركية، كما نشرت شام عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على انستقرام مقطع فيديو للحظة سقوطها واصطدام رأسها بالحاجز الزجاجي المحيط بالجليد بمدينة الألعاب التي كانت تواجدت بها.

كما شاركت شام الذهبي متابعيها بتفاصيل زيارتها إلى مقر وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بأكثر من فيديو لها كما كشفت شام عن فخرها بالتواجد هناك خلال مجموعة من الصور التي عكست ذلك.

وكتبت شام الذهبى، فى تعليقها على الصور: “خطوة صغيرة لرجل ، كانت بمثابة قفزة عملاقة للبشرية”، ثم استرجعت جملة رائد الفضاء الشهير نيل أرمسترونج ذات مرة عندما هبط على القمر وقال هناك :” قد نكون على مسافة قفزة واحدة ، ولكن لا يزال على بعد ملايين السنين الضوئية .. من عالم غني جدًا ودائم رائع! إنه أعظم لغز في الحياة!”.





