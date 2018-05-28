شاهد.. شاهيناز تدافع عن خلعها الحجاب بعد تعرضها للكثير من الانتقادات

فاجأت الفنانة المصرية شاهيناز، نجمة «ستار ميكر»، جمهورها في الفترة الأخيرة بتخليها عن الحجاب، وذلك بعد شهور قليلة على إطلاق أول ألبوم لها وهي ترتدي الحجاب بعد اعتزال لسنوات، الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات.



شاهيناز، دافعت عن تخليها عن الحجاب قائلة: «إنها اتخذت قرار خلع الحجاب دون خوف، لأن قرارها لنفسها، ولم تخش من غضب الناس لأن رأيهم يهمها ولكن فيما يخصهم فقط».

وأضافت خلال لقائها في برنامج «عقارب الساعة»، مع الإعلامية دعاء صلاح، والمذاع عبر فضائية «النهار»: «إنها اتخذت قرار خلع الحجاب لأنها رأت أنها لا تستطيع الإكمال به لأنه أثر على مسيرتها الفنية ورغم ذلك فإن بعض الأعمال نجحت لها وهي بالحجاب ومنها أغنية “شكرًا أوي”».



وتابعت: «أن هناك قراءات كثيرة للناس حول خلع حجابها، ومنها علشان الفلوس، والفن، مشيرة إلى أنها لا تحاول تصحيح هذه القراءات لأنها مقتنعة بهذه الخطوة».

كما نفت الأخبار التي نشرت حول تشجيع زوجها ونجلها لها لخلع الحجاب، مؤكدة أنها لم تصرح بمثل هذا التصريح، وكثيرًا ما ينشر أخبار على لسانها خاطئة.