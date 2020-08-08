تصدرت الفنانة المصرية ” دنيا سمير غانم ” التريند على موقع التغريدات ” تويتر ” خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول صورة للاعبة نادي يوفنتوس الإيطالي ” سارة جاما ” .

حيث نشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على موقع تويتر صورا للاعبات النادي بقميص الفريق الاحتياطي في موسمه الجديد ومن بينهم سارة جاما والتي ربط المتابعون بوجود شبه كبير وواضح بينها وبين دنيا سمير غانم .

خاصة في الشكل الذي ظهرت عليه دنيا في الشخصيات التي أدتها في كلا من فيلمي الفرح وطير أنت عندما ظهرت في فترة السبعينيات بشعر كثيف .

وتداول عدد كبير من المتابعين الصورة عبر حساباتهم والتي جاءت تعليقاتهم حول الشبه بينهما مثل ” هي دنيا سمير غانم مضت لليوفي ” و ” سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم .. ناس كتير شافت الصورة دي على صفحة يوفنتوس وافتكروا دنيا سمير غانم مضت للفريق على سبيل الدعاية لـ التي شيرت لكن دي سارة جاما قائدة الفريق للسيدات “.

يذكر أن سارة جاما من مواليد عام 1989 وتلعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي كمدافعة كما تلعب مع المنتخب الإيطالي للسيدات .