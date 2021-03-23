تداولت عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لامرأة تشبه الفنانة المصرية ” عبلة كامل ” .

وظهرت هذه المرأة في مقطع الفيديو وهي تقلد عبلة كامل بطريقة لافتة مستعينة بمشهد من أحد أفلام الأخيرة .

وتفاعل المتابعون على الفيديو بشكل كبير حيث رأي الكثيرون أنها تشبه عبلة كامل إلى حد كبير .. فيما أشار آخرون إلى أن هناك إختلافا بينهما في الروح .

فجاءت التعليقات مثل : ” فيها شبه كبير بالشكل صحيح لكن الروح والدم المحبوب والشخصية تختلف تماماً ” و ” يمكن تشبهها في الشكل لكن الروح ما في غير عبلة كامل واحدة وبس ” و ” تشبهها بجد ” .