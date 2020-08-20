تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لفتاة شابة محجبة والتي أشار عدد كبير من المتابعين إلى إنها تشبه الفنانة المصرية ” ياسمين صبري ” إلى حد كبير .

وأثارت هذه الصور ضجة على السوشيال ميديا حيث تم تداولها على نطاق واسع بين المتابعين حتى أصبح إسم الفنانة المصرية تريند على موقع تويتر في مصر في غضون ساعات قليلة .

ومن بين التعليقات التي جاءت حول الشبه بين تلك الفتاة وبين ياسمين صبري : ” مش دي ياسمين صبري ” و ” ياسمين صبري الغلابة ” و ” دي يا جماعة ياسمين صبري قبل ما تتعرف على أبو هشيمة ” .