شاهد.. شذى حسون تثير الجدل بقلادة تحمل اسم نائب حاكم إمارة دبي

حالة من الجدل الكبيرة اثارتها الفنانة العراقية ​شذى حسون​ عندما فاجأت جمهورها بنشرها صورة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بدت فيها وهي ترتدي سلسلة مصممة خصيصاً على اسم “فزاع” وهو اسم شهرة ​حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم​، نائب حاكم إمارة دبي وزير المالية.

وبدت حسون في الصورة وهي تستعرض قلادتها الجديدة، حيث طلبت من احدى مصممات المجوهرات تصميمها على شكل اسم “فزاع” تقديراً منها لشخص حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الصورة التي انتشرت بشكل كبير بين الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي طُرحت عليها العديد من علامات الإستفهام من قبل بعض الجمهور، واخرين اعتبروا ان الأمر عادي جداً ولا يتعدى كونه تقديراً من حسون لوزير المالية.