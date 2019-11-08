شاهد: شذى سبت تحرج مذيع سألها: “لماذا لم تتزوجن أنتي وأخواتك حتى الآن”!

أثار مذيع برنامج “برنامجنا” الذي يعرض على تليفزيون البحرين الجدل بعدما توجه بتساؤل لشيلاء سبت وأخواتها الثلاثة حول عدم زواجهن حتى الآن.

وردت الفنانة شذى سبت على السؤال مستنكرة توجيه نفس السؤال للفنانات في كل البرامج قائلة: “ليش هل تبون تزوجونا.. نحس انهم شايلين هم الزواج أكتر منا”.

وأضافت: “هل تتوقع أن ما أحد تقدم لنا نحن الأربعة نهائيًا.. اللي يبقى الاختيار.. وأنا رفضت كل اللي تقدمولي لأني ما حسيت إن فيه أحد أكمل حياتي معاه”.

ولاقى تساؤل المذيع استنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإجابة شذى واحراج المذيع الذي وجه لها تساؤل مستهجن ويعتبر تدخل صارخ في الحياة الشخصية.