شاهد.. شربل خليل عن الفنانين اللبنانيين المشاركين بالمظاهرات: “مثليين جنسيا”

أثار المخرج اللبناني شربل خليل موجة من الانتقادات والتعليقات السلبية بعد اتهامه الفنانين المشاركين بمظاهرات الحراك الشعبي بأنهم مثليين جنسيا.

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وكان شربل خليل قد شارك بمظاهرة داعمة للرئيس اللبناني ميشال عون،القى خلالها كلمة جاء لها:” كتار من يلي نزلوا على الساحات ببيروت بالشهدا برياض الصلح بجل الديب بطرابلس نزلوا لانن معتبرين ازا نجحت هيدي الثورة واقرت القانون بعيد عن الطائفية رح يطبقوا القوانين المتعلقة بمثليتهم الجنسية”.

وتابع: ” نحنا زملاء ومنعرف بعضنا ومنعرف شو بتفكروا مثليتكم الجنسية، شياطينكم، مشاريع ليلى تبعكم، ما رح تمرق!