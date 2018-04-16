شاهد.. شريهان توّجه رسالة مؤثرة إلى ضرّتها إسعاد يونس

وجهّت الممثلة المصرية ​شريهان​ رسالة مؤثرة إلى الممثلة المصرية ​إسعاد يونس​ والتي هي ضرّتها.

وجاء ذلك بعد إطلالة يونس ضمن برنامجها “صاحبة السعادة” والتي إستضافة خلالها عمرو يوسف، حيث أنه وخلال الحلقة تحدثا عن جميلات السينما لتمر صورة شريهان، مما دفع بيونس لتقول له: “أنا شهادتي في شريهان مجروحة”، ليرد عمرو يوسف بدوره مؤكداً على جمال الفنانة الاستعراضية.

ولهذا كتبت شريهان عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معلّقة على ذلك بالقول:” شكرًا حَبيبَتي و حَبيبَتي وإلى آخر يوم في عمري حَبيبَتي إسعاد يونس و شكرًا للنجم الغالي الجميل والمحترم عمرو يوسف وجميع الشريهانين .. حقيقي”.



يشار إلى أن الممثلتان خاضتا أزمة كبيرة بينهما بسبب زواج شريهان سراً من زوج يونس رجل الأعمال علاء الخواجة، وبعد معرفة الأخيرة بالزواج تطور السجال بينهما إلى حين مرض شريهان الأمر الذي قلب الأمر رأساً على عقب من حيث علاقتهما.

واليوم أكدت شريهان على العلاقة والصداقة القوية التي تجمعها بيونس والتي لطالما حاولتا تاكيدها في الفترة الماضية.