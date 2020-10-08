شاركت الفنانة المصرية الشابة كارمن سليمان متابعيها على انسغرام بمقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي ترقص مع شقيقتها فرح سليمان على أنغام أغنيتها الشهيرة “لينا رقصة”.

وقد بدت الشقيقتان كارمن وفرح في قمة الانسجام والسعادة في الفيديو الذي علقت عليه كارمن سليمان كاتبة: ” الاخوات الهبل رزق “.

كما خطقت شقيقة كارمن سليمان الانظار بشبهها الكبير بها وهو ما عبر عنه متابعوها عبر التعليقات اذ كتب الكثيرين مازحين: “هى كارمن اى واحده فيهم” و “مين كارمن ؟”.

يذكر ان كارمن سبق وان تحدثت عن الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها فرح حيث قالت في تصريح صحفي أنه أثناء فترة الدراسة كان البعض يعتقد انهما توام بسبب نسبة الشبه الكبيرة بينهما.