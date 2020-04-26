تم نشر صور جديدة من عقد قران النجمة ياسمين صبري ورجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وشهدت تلك الصور ظهوراً نادراً لشقيقتها الكبرى “نيرمن صبري” التي شاركت أختها فرحتها في هذا الحفل العائلي بصحبة زوجها الطبيب.

حيث أطلت الشقيقة الكبري في إحدى الصور بجانب أختها العروس وهي تحتضن زوجها الطبيب، كما ظهرت في صورة أخرى مع عائلة أبو هشيمة أمام حمام السباحة.

صورة عائلية من عقد قران ياسمين صبري تشهد الظهور الأول لشقيقتها

صورة من عقد قران ياسمين صبري تشهد الظهور الأول لشقيقتها مع عائلة أبو هشيمة

وانهالت عبارت المديح والغزل من الجمهور الذي أشاد بجمال ونعومة شقيقة ياسمين صبري، حيث يعد ظهوراً نادراً لها، فقد سبق وقامت الفنانة بنشر صور بعد حصولها على المركز الثاني في بطولة العالم لسباحة الرواد في ألمانيا، كما أطلت مرة أخرى مع أختها الفنانة ووالدهما في صورة قديمة كانتا بعمر المراهقة.

صورة قديمة تجمع بين ياسمين صبري ووالدها وشقيقتها

ويُذكر أن أعلن أبو هشيمة أرتباطة رسمياً بـ ياسمين صبري منذ عدة أيام في أحتفال عائلي بسيط؛ احتراماً للإجراءات الاحترازية المتّبعة من أجل محاربة فيروس كورونا بمنع التجمعات، على أن يتم الاحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير قريبا، كما كشف عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل حوالى ثلاثة أشهر، وأنه وسيتم عقد القران خلال ثلاثة أشهر أي بعد رمضان