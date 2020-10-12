أخلت النيابة العامة الكويتية سبيل الفنانة الكوميدية هيا الشعيبي، بعد التحقيق معها يوم الإثنين بشأن مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وقد شارك ثامر، شقيق الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، متابعيه على السوشال ميديا بلحظة وصول شقيقته هيا الشعيبي إلى المنزل فور إخلاء سبيلها من النيابة.

وبمجرد وصول سيارة هيا ركض أبناؤها إليها لكي يحتضنوها وهي لم تتمكن من أن تمنع نفسها من البكاء، في الوقت الذي كان فيه ثامر قد أحضر خروفا لكي يذبحه بمجرد دخول شقيقته إلى منزلها.

وكانت قد أعلنت المحامية مريم البحر عن قيام النيابة العامة بإخلاء سبيل الفنانة هيا الشعيبي بكفالة 2000 دينار كويتي، بشأن مقطع الفيديو “الخادش” الذي تم بثّه عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”.

وعلقت البحر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام :”تم إخلاء سبيل موكلتي بعد تمسكنا أنها لم تنشر الفيديو وليس من أخلاقها ولا أطباعها أن تقوم بنشر مثل هذه الأفعال وانما كل ما تقدمه هو يومياتها الاجتماعية والفنية. شاركنا بالحضور كل من الأستاذ سعد الحسين والاستاذة نفيين معرفي”.