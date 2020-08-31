ما زالت اغنية “بالبنط العريض”، للفنان حسين الجسمي. تحقق نجاحا واسعا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بين النجوم.

في احدث هذه التفاعلات، ظهرت الفنانة السورية شكران مرتجى وهي ترقصى على انغام الاغنية وعلقت كاتبة: “لقيت الطبطبة وضحكته فيها كهربا.. كمشة تفاؤل بإيلول.. يارب طبطبوا للي بتحبوهم وطبطبوا ع قلوبكم بتستاهلوا”.

وكانت شكران مرتجى قد اثارت الجدل في الفترة الماضية بتدوينة قالت فيها”ما بقدر عيش بلا حب”، مؤكدة ما يشاع عن قصة حبّ جديدة تعيشها وبدأت تخرج تفاصيلها إلى العلن.

وأضافت مرتجى “حالة الحب شغلة أساسيّة.. إيه أنا بحالة حب، وبس” رافضةً الكشف عن المزيد من التفاصيل.