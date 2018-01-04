شاهد: شكران مرتجى من دون ماكياج تثير اعجاب الجمهور بجمالها ‎ فن

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بخفة ظلّها وهضامتها استطاعت الممثلة ​شكران مرتجى​ ان تتقرّب من جمهورها بكل عفوية، وبأدائها الرائع استطاعت أن تبهر المشاهدين بكل أعمالها، إن كان من خلال أدوارها الكوميدية أو تلك التي استطاعت من خلالها أن توصل رسائل قوية للمشاهدين.

لتنشر في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعية صورة لها من دون ماكياج. وعلّقت عليها قائلة: ” وهي بلامكياج لجماعة بلامكياج أحلى “.

الأمر الّذي دفع بالعديد من المتابعين إلى التعليق على الصورة بطريقة إيجابية عكست حبّهم لفنانتهم، وبحسب العديد من التعليقات، فشكران أحلى من دون ماكياج.