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شاهد .. شكران مرتجي تستعيد الذكريات بصورة منذ 24 عام

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نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تعود إلى عام 1996 من مسلسل ” جميل وهناء ” الذي جسدت فيه شخصية ” أمل ” .

وكتبت شكران في تعليقها على الصورة قائلة : ” حبيباتي اللي بتحبوني قبل بهديكم هالصورة وأنا بحبكم كتير موااهات .. واللي ماله قديم ماله جديد .. والله اتطورت ما تغيرت .. ع فكرة هاد مكياج الشخصية ما كنت احط مكياج هيك ولاشعري هيك .. جميل وهناء 1996 ” .

وتابعت : ” معقول ضل نفس الشي حياتاتي انتو شوفوا صوركم العتيقة أو صور أهاليكم هلكتوني .. فرقوا بين الدور وشكلي بالحياة يا قلبي ” .

وتفاعل متابعو الفنانة شكران مرتجي بشكل كبير على الصورة الذين أثنوا على جمالها بمختلف الأعمار وأشادوا بأدوارها وأعمالها الفنية .. من بينهم علقت الفنانة اللبنانية يارا قائلة : ” اموت بهالمسلسلات اللي عملتيهم زمان وخاصة جميل وهناء ” .

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حبيباتي اللي بتحبوني قبل بهديكم هالصورة وأنا بحبكممممممممممممم كتير مواااااهات واللي ماله قديم ماله جديد والله اتطورت ماتغيرت ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ع فكرة هاد مكياج الشخصيه ماكنت حط مكياج هيك هههههههه ولاشعري هيك #جميل_وهناء١٩٩٦. معقول ضل نفس الشي حياتاتي انتو شوفو ا صوركم العتيقه أو صور أهاليكم هلكتونييييييييييييييييييييييي فرقوا بين الدور وشكلي بالحياة ياقلبي

A post shared by Shoukran Mortaja (@shoukranmortajaofficial) on

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