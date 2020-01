شاهد .. شكران مرتجي تستعيد الذكريات بصورة منذ 24 عام

View this post on Instagram

حبيباتي اللي بتحبوني قبل بهديكم هالصورة وأنا بحبكممممممممممممم كتير مواااااهات واللي ماله قديم ماله جديد والله اتطورت ماتغيرت ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ع فكرة هاد مكياج الشخصيه ماكنت حط مكياج هيك هههههههه ولاشعري هيك #جميل_وهناء١٩٩٦. معقول ضل نفس الشي حياتاتي انتو شوفو ا صوركم العتيقه أو صور أهاليكم هلكتونييييييييييييييييييييييي فرقوا بين الدور وشكلي بالحياة ياقلبي